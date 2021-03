Harry Potter und der Stein der Weisen: SAT.1 wiederholt Teil 1

Kaum zu glauben, aber es ist schon 20 Jahre her, dass der erste Teil der "Harry Potter"-Saga in die Kinos kam. SAT.1 zeigt die Reihe nun erneut.

Gibt es ein Leben nach "Harry Potter"? – Nachdem auch der letzte Teil ("Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2") im Sommer 2011 in den Kinos lief, bleiben den zahlreichen Fans des Zauberlehrlings nur noch die Wiederholungen. J.K. Rowlings Fantasy-Reihe "Phantastische Tierwesen" (2016, 2018), die ebenfalls in der magischen Welt spielt, stellt da nur einen kleinen Trost dar. SAT.1 bietet jetzt einmal mehr Gelegenheit zum nostalgischen Rückblick und zeigt rund 20 Jahre nach der Premiere den ersten Teil "Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001).

Der kleine Harry Potter (Daniel Radcliffe), der bis zu seinem elften Geburtstag ein beinahe normales Leben führte, soll jetzt in Hogwarts die Zauberkunst erlernen. Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) werden seine besten Freunde, und das erste (von vielen) Abenteuern beginnt. Wie Harrys Weg weitergeht, zeigt SAT.1 nur wenige Tage später: Am Donnerstag, 25. März, läuft der zweite Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002), die weiteren Teile strahlt der Sender in den darauffolgenden Wochen aus.

Wer auf ein neues Abenteuer aus dem "Harry Potter"-Universum wartet, muss sich noch eine Weile gedulden: Der dritte Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe soll erst am 15. Juli 2022 in den US-amerikanischen Kinos starten. Johnny Depp wird allerdings nicht mehr in der Rolle des Bösewichts Gellert Grindelwald zu sehen sein: Nach dem verlorenen Gerichtsprozess wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Frau Amber Heard wurde die Rolle mit Schauspieler Mads Mikkelsen neu besetzt. Bisher sind insgesamt fünf Filme der Reihe geplant.

Harry Potter und der Stein der Weisen – So. 21.03. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH