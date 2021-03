Joachim Llambis Kolumne zu Let's Dance: Duell der Geschlechter

In der vierten Show (26. März, 20.15 Uhr, RTL) gibt es das große "Boys vs. Girls Special". Wie in den vergangenen fünf Jahren werden die Prominenten in eine Frauen- und eine Männergruppe aufgeteilt. Spannend wird die Frage sein, zu welchen Themen und Titeln getanzt wird.

Bisher haben die Jungs viermal haushoch gewonnen und die Mädchen nur einmal. Wird es sich diesmal ändern, können die Mädchen endlich überzeugen? Darüber hinaus gilt es für jedes Paar, noch einen neuen Tanz solo zu präsentieren. Die Punkte des Einzeltanzes werden dann mit der Punktzahl des "Boys vs. Girls Specials" addiert. Somit sind die Punkte aus dem Special nicht unwichtig für die Platzierung und das spätere Weiterkommen.

Also, drücken Sie die Daumen für die Jungs oder für die Mädchen bei diesem Show-Highlight zu später Stunde.

Ihr Joachim Llambi

