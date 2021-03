"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi: Darauf achtet er bei seiner Bewertung

Viele Zuschauer fragen sich: Wie bewertet die Jury eigentlich? Ich kann da nur von mir sprechen, da meine geschätzten Kollegen eventuell auf andere Kriterien mehr Wert legen.

Das wichtigste Kriterium ist die Musik. Tanzt das Paar, hier mehr der/die Prominente im Takt und hält er/sie den Grundrhythmus ein? Zweites Merkmal sind die Balancen, wie tanztypische Körperpositionen mit- und zueinander und das Führen innerhalb des Paares. Nächster Punkt ist der Bewegungsablauf im Raum, sprich auf der Tanzfläche und innerhalb einer Tanzfigur. Schließlich ist die Charakteristik eines Tanzes und die persönliche Interpretation ein wichtiges Bewertungskriterium.

All diese Punkte werden gecheckt und am Ende benotet. Wer die Kriterien am besten umsetzt, bekommt von mir die meisten Punkte.

Herzlichst

Joachim Llambi

Jede Woche zu "Let's Dance": Die Kolumne von Juror Joachim Llambi exklusiv für prisma.