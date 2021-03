Sturm auf das Kapitol in Washington wird als Serie verfilmt

Es war ein schwarzer Tag in der Geschichte von den Vereinigten Staaten: Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington. Nun soll das Ereignis verfilmt werden.

Medienberichten zufolge arbeitet der US-amerikanische Fernsehsender Showtime derzeit an einer Miniserie zu dem Thema. Diese soll von den Machern des Politdramas "The Comey Rule" (2020), Billy Ray (Drehbuch, Regie) und Shane Salerno (Produktion) stammen. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. In der Serie sollen die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Anschlag sowie die Tage zuvor und danach aufgezeigt werden.

Mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington wollten Trump-Anhänger gewaltvoll gegen die Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden protestieren. Im Zuge der Proteste wurden vier Menschen getötet. Der Komplex sowie ein benachbartes Bürogebäude wurden zeitweilig evakuiert.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH