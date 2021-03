Nuhr präsentiert das große Kleinkunstfestival 2020 – "Bully" bekommt Ehrenpreis

Corona dominiert die Schlagzeilen. Das Lachen lässt sich allerdings weder verbieten, noch unterdrücken. Schon gar nicht bei den vielen illustren Gästen und Würdenträgern, die Dieter Nuhr nun für seine 20-Jahre-Jubiläumsshow im Ersten eingeladen hat. So alt ist nämlich nun schon die Preisverleihung, die aktuell unter dem Titel "Nuhr – Das große Kleinkunstfestival 2020" läuft.

Richtig gelesen: 2020! Geehrt werden all die humorbegabten Zeitgenossen, die das Durchwursteln in den vergangenen Monaten und damit vor allem im ersten, ernsten Corona-Jahr erträglich gemacht haben. Alle überstrahlt diesmal der Ehrenpreisträger: Michael "Bully" Herbig wird als einer der erfolgreichsten Schauspieler und Regisseure Deutschlands ausgezeichnet. Angefangen hatte er einst auf Comedy-Bühnen.

Der sogenannte Berlin-Preis geht diesmal an den Komiker Johann König. Er gilt seit fast 20 Jahren als einer der lustigsten, eigenwilligsten Komiker Deutschlands. Schirmherr Dieter Hallervorden hält die Laudatio auf König, der Geehrte dankt ihm das mit einem Best-of-Auftritt.

Gastgeber der Gala, die sich wie jede Show in diesen Tagen an alle aktuellen Auflagen halten muss, ist Moderator Dieter Nuhr, der selbst zu den erfolgreichsten Kabarettisten im Lande zählt. Er kann gut nachvollziehen, wie wichtig eine Auszeichnung auf der TV-Bühne ist. Immerhin wurden über das Kleinkunstfestival einst heutige Größen wie Mario Barth, Kurt Krömer und Torsten Sträter erst so richtig bekannt.

Weitere Gäste sind diesmal Wolfgang Trepper, Faisal Kawusi und die Performance-Künstler der Blue Man Group. Und Didi Hallervorden führt zusammen mit Franziska Troegner noch einmal den berühmt-berüchtigten Arzt-Sketch aus der ARD-Kult-Sendung "Spott-Light" auf.

