Das Supermarkt-Quiz: Neue RTLZWEI-Show mit Silvia Wollny und Jürgen Milski

In einer neuen Quizshow müssen vier prominente Kandidatenpaare ihr Wissen über Lebensmittel und Einkaufen beweisen. Mit dabei sind unter anderem "Big Brother"-Star Jürgen Milski und Super-Mama Silvia Wollny.

Mit elf Kindern muss der Einkauf im Supermarkt gut geplant sein. So gesehen dürfte Silvia Wollny beste Voraussetzungen für die neue RTLZWEI-Show "Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein" (ab Mittwoch, 7. April, 20.15 Uhr) mitbringen. In der Sendung treten vier prominente Paare gegeneinander an. Im Einkaufs-Battle erwarten die Duos Quizaufgaben und Spiele rund um das Thema Einkaufen und Supermarkt. Als Moderator ist Sükrü Pehlivan ("Der Trödeltrupp") im Einsatz.

Neben Silvia Wollny, die mit ihrem Partner Harald Elsenbast antritt, stellt sich auch der einstige "Big Brother"-Teilnehmer Jürgen Milski mit Influencer Sandy Fähse den kniffligen Spielen. Außerdem wollen Matthias Mangiapane und Hubert Fella, unter anderem bekannt aus der VOX-Sendung "Hot oder Schrott – Die Allestester", Geschick und Grips unter Beweis stellen. Das Feld komplettieren Tobi Wegener ("Love Island") und Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser.

Wer in der Kulisse eines handelsüblichen Supermarkts in Geschicklichkeitsspielen besonders glänzt, stockt pro Spielrunde seine Gewinnsumme auf. Das erspielte Geld kommt am Ende einem wohltätigen Zweck zugute. Allerdings kann es nur ein Siegerpaar geben: Das Duo, das am meisten überzeugen kann, bekommt im großen Finale der Show die Chance, um einen großen Geldjackpot zu spielen.

