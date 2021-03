Rurik Gislason bei "Stern TV": Vom Fußballer zum "Let's Dance"-Star

Vom Fußball-Schönling zum "Let's Dance"-Favoriten: Rurik Gislason erobert aktuell ein großes Publikum für sich. Bei "Stern TV" spricht er über sein neues Leben.

Schon als Fußballer war Rurik Gislason in zwei Welten zu Hause. Die süddeutsche Fußball-Provinz lernte er durch seine Zeit beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga ebenso kennen, wie die große Fußball-Welt bei Weltmeisterschaften. Als Stürmer bzw. offensiver Mittelfeldspieler hat der Isländer dabei für wenig Furore gesorgt. Drei Tore und neun Assists stehen in drei Jahren beim SV Sandhausen zu Buche. Zuvor beim 1. FC Nürnberg war es gerade einmal eine Torbeteiligung in der 2. Bundesliga. Immerhin schaffte es Gislason in die Nationalmannschaft seines Landes. 2018 nahm er mit Island bei der WM teil. Und plötzlich ging sein großer Stern auf.

"Wie kann man nur so schön sein", fragte das brasilianische Topmodel Gabriela Lopes, das 2018 das WM-Gruppenspiel zwischen Island und Argentinien am Fernseher verfolgte. Nach dem Spiel hatte Gislason plötzlich auch wegen ihres Kommentars Hunderttausende Instagram-Follower. Seine Karriere als Fußballer hat er mittlerweile beendet, schön ist er immer noch. Und bei "Let's Dance" zeigt er an der Seite von Profitänzerin Renata Lusin, die sich nackt für das Playboy-Magazin ablichten ließ, dass er auch richtig gut tanzen kann.

"Wenn du Gas gibst, kannst du der beste Tänzer werden, den wir bei 'Let's Dance' je hatten", schwärmt Jurorin Motisi Mabuse. Von der Jury holte sich Gislason zweimal starke Noten und auch die Zuschauer rufen fleißig für ihn an. Was die Teilnahme an "Let's Dance" für ihn bedeutet und wie sich sein neues Leben als RTL-Star anfühlt, berichtet Rurik Gislason am Mittwoch (17. März, 22.15 Uhr) bei "Stern TV".

