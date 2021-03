"Star Trek: Strange New Worlds" - diese Schauspieler sind dabei

Die U.S.S. Enterprise ist startklar: Wie CBS nun bekannt gab, sind die Dreharbeiten zu "Star Trek: Strange New Worlds" in vollem Gange. In einem Video stellen sich die Stars der neuen Serie vor.

Die Besatzung der Enterprise ist zurück! Nachdem vor einigen Wochen der Drehstart der 2. Staffel von "Star Trek: Picard" bekannt gegeben wurde, fiel nun auch der Startschuss für die Produktion von "Star Trek: Strange New Worlds", wie der US-Sender CBS bekannt gab. Die neueste Live-Action-Serie des "Star Trek"-Franchises soll auf der Original-Enterprise spielen und den Abenteuern von Captain Christopher Pike (Anson Mount), Mr. Spock (Ethan Peck) und Number One (Rebecca Romijn) folgen, bevor James T. Kirk das Kommando über die U.S.S Enterprise übernahm.

Ein Video, welches der Streaming-Dienst Paramount Plus veröffentlichte, zeigt, wer sonst noch zum Cast der neuen Serie zählen wird. Im Clip rezitiert neben den bereits zuvor bestätigten Darstellern, Anson Mount, Ethan Peck und Rebecca Romijn, jeder Schauspieler einen Teil der legendären Rede, mit der jede Episode der originalen "Star Trek"-Serie begann.

Zu sehen sind Babs Olusanmokun ("Black Mirror"), Christina Chong ("Doctor Who", "Black Mirror"), Melissa Navia ("New Amsterdam"), die Musical-Darstellerin Celia Rose Gooding und Jess Bush ("Playing for Keeps"). In welche Rollen die Darsteller schlüpfen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

