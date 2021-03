The Masked Singer 2021: 5. Staffel kommt schon im Herbst

Die Zuschauer bekommen offenbar nicht genug von "The Masked Singer". Und so hält ProSieben das Tempo hoch. Bereits in diesem Jahr soll die fünfte Staffel kommen. Das bestätigte der Sender am Donnerstag.

"Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in 'The Masked Singer', dass wir im Herbst - nach einem halben Jahr Pause - Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen", sagte Senderchef Daniel Rosemann: "'The Masked Singer' steht für größtes Glück, für das Hineinfühlen in fantastische Welten - wie in dieser Staffel vom Monstronaut oder der Schildkröte. Das macht diese vielleicht beste verrückteste Show so einmalig. Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern."

Die aktuelle Staffel, die ProSieben erneut starke Quoten brachte, geht am Dienstag, 23. März, mit dem Finale zu Ende. Der Flamingo, der Leopard, der Dinosaurier und die Schildkröte singen um den Sieg. Das Finale ist auch bei Streaming-Anbieter Joyn zu sehen.

Quelle: areh