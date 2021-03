Lothar Matthäus wird 60: Geburtstagssendung bei Sky frei empfangbar

Er war 1991 der erste offizielle "Weltfußballer des Jahres" und ist bis heute der einzige Deutsche, dem diese Ehre zuteil wurde. Am 21. März feiert Lothar Matthäus seinen 60. Geburtstag. Sky ehrt seinen Experten mit einer eigenen Show.

Am Sonntag um 13.00 Uhr begrüßt der Moderator Sebastian Hellmann die langjährigen Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Armin Veh im Sky Studio, um gemeinsam mit Lothar Matthäus dessen Geburtstag zu feiern und auf die letzten Fußballjahrzehnte zurückzublicken. Zudem sind zahlreiche Schalten mit Gratulanten geplant, darunter "der Kaiser" Franz Beckenbauer. Mit ihm als Trainer und Matthäus als Kapitän wurde Deutschland 1990 in Italien Weltmeister.

Zugeschaltet werden auch Matthäus' Töchter Viola und Alisa. Zudem wird es zahlreiche Grußbotschaften von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Boris Becker, Gunnar Solskjaer, Guiseppe Bergomi, Andreas Herzog sowie nahezu allen aktuellen Bundesliga-Trainern geben.

"Lothar - eine Legende wird 60" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt und ist parallel auch im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de verfügbar. Im Free-TV wird die Geburtstags-Show um 17.00 Uhr auf Sky Sport News wiederholt. Außerdem steht die Sendung im Anschluss auch auf Sky Q, auf skysport.de und in der Sky Sport App per Abruf zur Verfügung.

Quelle: areh