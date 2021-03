Tatort aus Köln: Kritik zu "Wie alle anderen auch"

"Zack Snyder's Justice League"

Diesen Pakt schlossen die Superhelden vor den Dreharbeiten

In "Zack Snyder's Justice League" widmet sich Film-Genie und Regisseur Zack Snyder erneut altbekannten Superhelden wie Batman, Aquaman, Wonder Woman und The Flash. In dem rund vierstündigen Streifen ist vor allem Eines garantiert: Action pur!

MEHR