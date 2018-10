Der Plan seit 1967: Mit einem speziellen Codewort an alle 211 MfS-Kreisdienststellen der DDR wird eine ungeheuere Maschinerie in Gang gesetzt. Angelika Schön besucht die ehemalige Untersuchungshaftanstalt des MfS in Erfurt. Am 04. November 1989 besetzte sie mit anderen die Stasi-Zentrale in Erfurt.

Fotoquelle: rbb / Scoopfilms