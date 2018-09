Neue RTL-Show

Er ist gekommen, um zu provozieren. "Darf er das?", heißt die "Chris Tall Show" wohl nicht ohne Grund im Dachtitel. Doch was zum Auftakt des neuen RTL-Comedy-Formats geplant ist, geht einigen zu weit.

Bei Twitter formierte sich bereits vor der Ausstrahlung der ersten von sechs geplanten Folgen am späten Samstagabend (29.09., 23.35 Uhr) heftiger Widerstand. Um nicht zu sagen: ein veritabler Shitstorm.

Grund ist ein Ratespiel, das Comedy-Shootingstar Chris Tall (27) gemeinsam mit seinen Showgästen Markus Krebs und Hendrik Duryn zum Besten gibt. Wie Pressefotos zur geplanten Ausstrahlung zeigen, präsentiert sich auf einem Podest vor den drei Männern eine korpulente, junge Frau. Ein Schild daneben zeigt an, was erraten werden muss: "Schwanger oder dick?" Damit nicht genug: In einer weiteren Raterunde ist ein junger Mann im ärmellosen Shirt zu begutachten. Die Frage hier: "Homo oder hetero?" Weitere Kostproben? "Silikon-Brüste oder Naturbrüste?" und "Unternehmer oder Hartz IV?"

"Chris Tall hat nicht verstanden, dass Mist auch dann noch Mist ist, wenn er seinen Comedy-Stempel draufklatscht. Maximal unsympathisch!", schreibt ein User bei Twitter, stellvertretend für zahlreiche weitere empörte Kommentare.

Ricarda Lang, Bundessprecherin der Grünen Jugend, twitterte, sie wisse nun wieder, "warum ich mich gegen Bodyshaming und Sexismus einsetze".

Weil es fucking 2018 ist und bei @RTLde Typen raten, ob Frauen schwanger oder einfach nur zu fett sind.

Pikant: Das "Schwanger oder dick?"-Spiel ist offenbar einer niederländischen Vorlage abgeguckt. 2017 wurde "Nimm Deine Badesachen mit" vom öffentlich-rechtlichen Sender NPO3 nach heftigen Zuschauerprotesten gegen unter anderem jene Rubrik aus dem Programm genommen. Auf rtl.de war zur Absetzung der Show damals eine Meldung zu lesen. Überschrift: "Diese niederländische TV-Show ist einfach nur zum Fremdschämen" ...

