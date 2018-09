| ARD-Film

Mit "Kruso" zeigte die ARD am Mittwochwabend eine ambitionierte Literatur-Verfilmung. Zahlreiche Zuschauer beschwerten sich aber über nuschelnde Schauspieler und einen nicht-authentischen Drehort.

Die Verfilmung von Lutz Seilers gefeierten Roman "Kruso", der 2014 den Deutschen Buchpreis gewann, handelt von einer Aussteigertruppe auf Hiddensee im Jahre 1989. Gedreht wurde aber nicht auf der Insel in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in Litauen. Dass Filme und Serien aus Produktionsgründen nicht an Original-Schausplätzen gedreht werden, ist nicht ungewöhnlich. Doch bei einigen Zuschauern blieb der Nostalgie-Faktor auf der Strecke.

Wenn man gerade auf #Hiddensee war, wird man richtig wehmütig, wie falsch die Landschaft im Film ist. #Kruso https://t.co/2HjfDL2qWk — Uwe (@Uwe_Lutz_) 26. September 2018

Sehe die lang erwartete Verfilmung von #Kruso bei @ARDde. Bin 1. enttäuscht, dass man nicht auf #Hiddensee sondern in Litauen. Warum nutzt man nicht die fantastischen Originalschauplätze wie den Dornbusch?#DDR #Zeitgeschichte — Micha Heinz (@civis_megapolis) 26. September 2018

Noch mehr zu schaffen machte vielen Zusehern der Ton. Zahlreiche Twitter-User beschwerten sich, dass sie die Dialoge kaum verstehen könnten. Nuschelnde Schauspieler und eine schlechte Abmischung wurden kritisiert.

#Kruso Was findet Ed am Strand von Hiddensee? - Eine Nuschel. — HG (@Zwiebeltuete) 26. September 2018

Kann jemand verstehen was die sprechen???? Der Ton ist eine Katastrophe. Ich werde wohl gleich aussteigen. #Kruso — Michael Plötner (@MichaelPl48) 26. September 2018

#Kruso die Schauspieler okay, Ton miserabel, der falsche Museums-Strand und das fehlende Kloster- Vittegefühl lassen uns frustriert zurück... — HariBor (@HariBor) 26. September 2018

Da freu ich mich ausnahmsweise mal auf einen lauen Fernsehabend, und dann verstehe ich kein Wort. So ein schlechter Ton, schade #Kruso — Die Schreiberschaft (@ninaconze) 26. September 2018

Ah, in @DasErste mal wieder nuschelnde Jungschauspieler vor Hintergrundmusik. Schade, hätte #Kruso gern gesehen. — Dubslav von Stechlin (@Rentmeister_Fix) 26. September 2018

Wie kann die ARD staendig dermaßen schlecht vertonte Sendungen bringen? Völlig unprofessionell. Fast jeder Tatort, fast jeder Spielfilm. @kruso @daserste @medien — Olaf Jahn (@OlafJAHN) 27. September 2018

Doch trotz dieser Probleme gab es auch postive Kritik im Netz. Bei manchem TV-Zuschauer weckte der Film mit Albrecht Schuch und Jonathan Berlin in den Hauptrollen sogar noch einmal Lust auf das Buch.

Nicht #hiddensee und nicht der Klausner... trotzdem eine starke Geschichte gut verfilmt! Gerade eben #Kruso geschaut... — Dörthe Ziemer (@DoertheZiemer) 26. September 2018

Moin. Nachdem wir gestern ausgiebig über den schlechten Ton und den falschen Drehort genörgelt haben, nun auch noch was positives: Die beiden Haupthelden und die anderen Personen waren richtig gut dargestellt, die Stimmung damals und des Buches auch. Ich lese nun nochmal #Kruso. — Uwe (@Uwe_Lutz_) 27. September 2018

Insgesamt schalteten 3,27 Millionen Zuschauer ein, das bedeutete für die ARD zur Primetime einen Marktanteil von 11,2 Prozent.