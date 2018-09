Mindestens drei und höchstens zehn Jahre Haft: Mit Bill Cosby ist im Zuge der "MeToo"-Affäre erstmals ein Prominenter rechtskräftig verurteilt worden. Ein angemessenes Strafmaß für den 81-jährigen ehemaligen Star der "Bill Cosby Show" (1984-1992)? Darüber gehen die Meinungen in Hollywood auseinander. Wir haben die wichtigsten Stimmen zur Verkündung des Strafmaßes gesammelt.

Richter Steven O'Neill beschrieb den einstigen Superstar als "gewalttätigen Sexualstraftäter", Staatsanwalt Kevin Steele hob in seinem Plädoyer hervor, dass Cosby keinerlei Reue für seine Vergehen zeige. Viele Hollywoodstars meldeten sich nach der Urteilsverkündung zu Wort. Darunter auch Debra Messing und Amber Tamblyn via Twitter. Sie empfinden das Strafmaß als zu milde und verweisen darauf, dass es viel zu lange gedauert habe, bis es zu einem Urteilsspruch gekommen sei.

Bill Cosby has been sentenced to 3-10 years for drugging and sexually assaulting many women over the course of many years.

His survivors have been sentenced to a lifetime of brutal memories and trauma for daring to exist in the first place.

Super fair I guess