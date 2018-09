"Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man reisen und verschiedene Kulturen kennenlernen kann. Ebenso schön sind aber auch die Tage, an denen man einfach nur Zweisamkeit zu Hause genießen kann ... Lars lässt sich schnell für vieles begeistern, aber auch für die kleinen Dinge im Leben hat er Platz in seinem Herzen", schwärmt Dominik (links) von seinem Partner, dem "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel.

Fotoquelle: MG RTL D / Julian Erksmeyer