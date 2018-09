Yannik Meyer

Die Rolle ist schon bekannt, das Gesicht dazu ist neu: Yannik Meyer spielt Conor Weigel bei "Unter uns" (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, RTL). Das Wiedersehen mit dem erwachsenen Sohn von Till (Ben Ruedinger) und Ute (Isabell Hertel) fällt allerdings ganz besonders aus. Denn als Tills Sohn in die Wohnung des Vaters kommt, überrascht er Eva Wagner (Claudelle Deckert) nackt in der Küche!

Die Folge wird am Dienstag, 25. September, ausgestrahlt. Conor war auf einem Internat in Barcelona und hat der Schillerallee schon mehrmals einen Besuch abgestattet. Wie lange er dieses Mal bleiben wird, ist noch nicht bekannt. "Es wird sich zeigen, wo es mit seiner Karriere hingeht. Oder ob Dinge passieren, die ihn lieber doch in der Schillerallee bleiben lassen ...", kündigt das neue Cast-Mitglied an.

Yannik Meyer schwärmt schon von seinen Kollegen, und auch an seine Rolle hat er sich gewöhnt. Conor sei sehr "selbstbewusst und ich glaube, da bin ich als Yannik schon zurückhaltender", gesteht er laut RTL.

Quelle: teleschau – der Mediendienst