ARD zeigt Film im Spätprogramm

Von Andreas Fischer

Unterhaltsam, aber etwas oberflächlich begleitet "Lady Vegas" eine Stripperin auf dem Weg zur erfolgreichen Buchmacherin.

Die Sonne scheint immerzu in "Lady Vegas" (2012): in Florida, in Las Vegas, auf einer Karibik-Insel und kurzzeitig selbst in New York. Vor allem aber scheint sie Beth Raymer (Rebecca Hall) aus dem Gesicht: Mit unerschütterlich guter Laune mischt die junge, meist knapp bekleidete Frau das Sportwettensystem in den Vereinigten Staaten auf.

Den britischen Filmemacher Stephen Frears ("Victoria & Abdul", "High Fidelity", "Die Queen") hat es für die locker-seichte Adaption des Bestsellers "Lay The Favorite: A Memoir of Gambling" mal wieder über den Atlantik verschlagen. Sein Werk zeigt das Erste nun als Free-TV-Premiere im späten Abendprogramm.

Mit leichter Hand und großem Staraufgebot (Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Vince Vaughn) setzte der Regisseur die Memoiren von Beth Raymer in Szene – die es als Callgirl und Cocktailkellnerin tatsächlich zur erfolgreichen Sportwettenmanagerin geschafft hat.

