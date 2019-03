| ARD strahlt Folge aus

Ende 2018 stand Ursula Karusseit zuletzt für die ARD-Serie "In aller Freundschaft" vor der Kamera, am 1. Februar 2019 verstarb die Schauspielerin. Ihre letzten Szenen als Charlotte Gauss werden am Dienstag zu sehen sein.

Um 21 Uhr zeigt die ARD am 19. März die Folge "Perfekte Paare", für die Ursula Karusseit noch einmal in die Rolle der ehemaligen Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss schlüpfte. Gemeinsam mit ihrem Mann Otto Stein (Rolf Becker) möchte Charlotte nach Leipzig zurückkehren. Ob sie sich das wirklich gut überlegt hätten, fragt Ottos Sohn Martin immer wieder nach. Ja, haben sie. Betreutes Wohnen sei in ihrem Alter perfekt und außerdem seien sie so wieder viel näher an allen und allem dran. Nun muss nur noch ein passendes Heim gefunden werden.

Ursula Karusseit gehörte seit 1998 zum Cast der beliebten Arztserie, die vom MDR produziert wird. "Sie war nicht nur die gute Seele der Serie, sondern auch des ganzen Teams der 'Sachsenklinik'", so formulierte es MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt, nachdem die Nachricht von ihrem Tod bekannt worden war.

Doch schon lange vor ihrer Rolle in der Serie war Karusseit eine anerkannte Schauspielerin. In der DDR galt sie als eine der populärsten Künstlerinnen des ostdeutschen Films, spielte aber auch in unzähligen Theaterproduktionen mit. Auch in Westdeutschland erlangte sie durch ihre Figur der Gertrud Habersaat im TV-Fünfteiler "Wege übers Land" 1968 Bekanntheit.

"Ich denke an sie, wenn wir in der Cafeteria oder im Haus der Familie Stein drehen und sie nicht mehr an Rolf Beckers Seite sein kann", sagte Serien-Kollegin Andrea Kathrin Loewig, die in "In aller Freundschaft" die Ärztin Kathrin Globisch spielt, der "Bild". "Oder auch bei unseren gemütlichen Runden, wenn wir zusammensitzen und ihr fantastischer Humor einfach fehlt."

Die Folge "Perfekte Paare" ist die 847. der ARD-Serie. Ursula Karusseit wurde 79 Jahre alt.

Quelle: areh