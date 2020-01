Als jüngste Künstlerin der Geschichte

Knapp drei Monate, bevor "Keine Zeit zu Sterben" in die Kinos kommt, ist endlich bekannt, wer das Titellied zum 25. James-Bond-Film singen wird: Billie Eilish tritt in die Fußstapfen von Paul McCartney, Shirley Bassey und Adele.

Das bestätigten die Macher des Films via Twitter. "Billie hat den Song mit ihrem Bruder Finneas geschrieben und ist die jüngste Künstlerin in der Geschichte, die einen James-Bond-Titelsong geschrieben und aufgenommen hat", heißt es in der Mitteilung. Die "Bad Guy"-Sängerin ist 18 Jahre jung.

Für den Soundtrack von "Keine Zeit zu Sterben" sorgt der Komponist Hans Zimmer. Das bestätigten die Filmemacher am Montag, nachdem zuvor bereits entsprechende Gerüchte kursierten. Zimmer ersetzt den Komponisten Dan Romer, der wegen angeblicher kreativer Differenzen die Produktion verlassen hatte.

"Keine Zeit zu Sterben" startet am 2. April in den deutschen Kinos und ist der fünfte und wahrscheinlich letzte Film mit Daniel Craig als James Bond. Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Fest steht, dass Bond zu Beginn des Films ein ruhiges Leben in Jamaika führt und den aktiven Dienst verlassen hat. Als ihn CIA-Mann Felix Leiter (Jeffrey Wright) um Hilfe bittet, ist Bond allerdings zur Stelle. Denn er muss einen entführten Wissenschaftler retten – eine Mission, die ihn zu einem Bösewicht (Rami Malek) führt, der die Welt mit einer neuen Technologie bedroht.

