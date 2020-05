| Arthur-Darsteller gestorben

Nach dem Tod von Jerry Stiller haben seine "King of Queens"-Serienkollegen Kevin James und Leah Remini Abschied genommen. Sie spielten jahrelang Tochter und Schwiegersohn des Schauspielers.

James und Remini, die in der US-Sitcom das Ehepaar Doug und Carrie Heffernan verkörperten, reagierten bei Instagram auf den Tod Stillers. Stiller, der in der Serie die Rolle des Arthur Spooner gespielt hatte, war am Montag im Alter von 92 Jahren gestorben. Sein Sohn, Hollywood-Star Ben Stiller, hatte den Tod seines Vaters publik gemacht.

Der New Yorker spielte von 1998 bis 2007 den jähzornigen Arthur Spooner in der Sitcom "King of Queens". Zuvor war er jahrelang in einer wiederkehrenden Rolle Teil der Comedy-Serie "Seinfeld". "Einer der freundlichsten, liebevollsten und lustigsten Menschen, die je auf dieser Erde waren. Danke für so viele unglaubliche Erinnerungen. Ich liebe dich und ich vermisse dich. Requiescat in pace", schrieb Jerry Stillers Serien-Schwiegersohn Kevin James.

Leah Remini, die in der Serie Arthur Spooners Tochter Carrie war, schrieb bei Instagram: "Ich hatte das Glück, mit Jerry Stiller zu arbeiten und neun Jahre lang in 'King of Queens" seine Tochter zu spielen. Noch mehr Glück war es, ihn kennen zu dürfen, den Mann, den Ehemann, den Vater, den Großvater."

Tröstlich sei lediglich der Gedanke, dass Jerry und seine Ehefrau Anne Meara nun wieder zusammen seien. Schauspielerin Anne Meara, mit der Stiller über 60 Jahre lang verheiratet war, war 2015 gestorben. "Ich werde für immer dankbar sein für die Erinnerungen, die väterlichen Gespräche abseits der Kamera und die vielen Jahre voller Lachen und die Freundlichkeit, die er mir und meiner Familie entgegen gebracht hat", so Remini.

Quelle: areh