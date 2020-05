| Biopic im ZDF

Von Sarah Schneidereit

Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Michel aus Lönneberga – die von Astrid Lindgren erdachten Figuren haben zahlreiche Kinder weltweit begeistert und gehören zu Klassikern der Kinderbuchliteratur. Aber wer war eigentlich diese Frau, deren Fantasie keine Grenzen kannte und die sich mit ihren Werken unsterblich gemacht hat?

Die dänische Regisseurin Pernille Fischer Christensen erzählt mit "Astrid" die Geschichte der jungen Astrid Lindgren, die als Astrid Ericsson gemeinsam mit drei Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf dem Land aufwächst. Alba August spielt die schwedische Kinderbuchautorin, die selbst dem ernsten Gottesdienst am Sonntag etwas Lustiges abgewinnen kann, indem sie aus Sodom und Gomorra zwei Länder macht, in denen immer nur "Guten Morgen" gewünscht und Limonade getrunken wird.

Ihre Liebe zum Schreiben entdeckt Astrid schon früh. Ihr Vater erlaubt ihr, ein Praktikum bei der Lokalzeitung zu machen. Dort lernt die wortbegabte Schwedin den Chefredakteur Reinhold Blomberg (Henrik Rafaelson) kennen, der sich in die fleißige Praktikantin verliebt. Blomberg befindet sich mitten in der Scheidung von seiner Frau, mit der er mehrere Kinder hat. Das Verhältnis von Astrid und Blomberg bleibt nicht ohne Folgen: Sie wird mit 18 Jahren schwanger. Ein Skandal für ihre streng religiöse Familie. Vor allem, weil Blomberg weiterhin verheiratet ist. Astrid ist gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und ihr Kind in Kopenhagen bei Marie (Trine Dyrholm) zur Welt zu bringen.

Das ZDF zeigt das Biopic "Astrid" am 21. Mai, der als Geburtstag von Pippi Langstrumpf gilt. Es ist der Geburtstag von Astrid Lindgrens Tochter Karin, die sich die Pippi-Geschichten gewünscht hat, als sie in ihrer Kindheit krank im Bett bleiben musste.