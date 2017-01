Teilnahme am "Show Your App"-Award

Jetzt für die prisma-App abstimmen und gewinnen

Mit unserer kostenlosen TV-Programm-App haben Sie das Fernsehprogramm Woche für Woche einfach, übersichtlich und schnell im Blick. Beim "Show Your App"-Award können Sie jetzt für die prisma-App abstimmen – und tolle Preise gewinnen.Rund 32.000 Nutzer haben die prisma-TV-App bislang auf ihr Smartphone heruntergeladen und im PlayStore von Google , bzw. im App-Store von Apple überaus positiv bewertet."Die App bietet viel Komfort und ist einfach zu bedienen. Gute Programmübersicht und ausreichend Einstellungsmöglichkeiten. So soll eine App sein", schreibt ein Nutzer. Und eine andere Nutzerin meint: "Ich bin wirklich begeistert. Genau danach habe ich gesucht. Meine Lieblingssender kann ich speichern. Und wann immer ich fernsehen möchte, zeigt mir die App, was gerade läuft bzw. was später kommt. Perfekt!"Wenn auch Sie mit der App zufrieden sind, können Sie jetzt noch bis zum 5. Februar 2017 für die prisma-TV-Programm-App beim "Show Your App"-Award abstimmen. Der Award kürt die besten Apps und verlost unter allen Teilnehmern die ihre Stimme abgegeben haben tolle Preise – in diesem Jahr u.a. ein Moto Z Play von Lenovo Moto und verschiedene Erlebnis-Geschenkboxen von Jochen Schweizer. Wir freuen uns auf Ihre Stimme!