| Tanz-Show bei RTL

"Let's Dance": Das sollen die Kandidaten der neuen Staffel sein

Die RTL-Show "Let's Dance" geht 2017 in die zehnte Staffel. Wer mit dabei sein wird, steht noch nicht offiziell fest. Ann-Kathrin Brömmel, Chiara Ohoven und Gil Ofarim sollen jedoch zu den Kandidaten gehören, die im Frühjahr wieder das Tanzbein schwingen.Am 24. Februar verrät RTL in der "großen Kennenlernshow" wer mit wem in der zehnten Staffel von "Let's Dance" tanzen wird. Die " Bild " will hingegen schon jetzt erfahren haben, um wen es sich handelt und nennt elf Namen.Demanach gehört Ann-Kathrin Brömmel, Model und Freundin von Fußballer Mario Götze, ebenso zu den Teilnehmern wie Chiara Ohoven, die als "Society-Tochter" von Ute Ohoven bekannt wurde.Weiter sollen Schauspielerin Cheyenne Pahde (" Alles was zählt "), Comedian Faisal Kawusi, Model Angelina Kirsch und die ehemalige Eisschnelläuferin Anni Friesinger-Postma zu den Kandidaten von "Let's Dance" zählen.Auch Bastiaan Ragas, ehemaliger Sänger bei "Caught In The Act", Moderator und Musiker Maxi Arland, Boxerin Susianna Kentikian, Moderator Jörg Draeger und Sänger Gil Ofarim sollen mit dabei sein.Moderiert wird "Let's Dance" 2017 wieder von Sylvie Meis und Daniel Hartwich. In der Jury sitzen erneut Joachim Lambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. Im vergangenen Jahr wurden Victoria Swarovski und Profi-Tänzer Erich Klann zum "Dancing Star" gekürt.