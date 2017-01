| Ab März im Kino

"Lommbock": Erster Trailer zur Fortsetzung der Kiffer-Komödie

Rund 16 Jahre nach der Kiffer-Komödie "Lammbock" kommt die Fortsetzung "Lommbock" im März 2017 in die deutschen Kinos. Jetzt ist ein erster Trailer zu sehen, in dem Stefan (Lucas Gregorowicz) und sein Kumpel Kai (Moritz Bleibtreu) nach einem gemeinsamen Joint vor gewaltigen Problemen stehen.Eigentlich läuft alles super für Stefan. Als erfolgreicher Anwalt lebt und arbeitet er im drogenfreien Dubai und für seine anstehende Hochzeit muss er nur noch die amtlichen Papiere in Deutschland besorgen. Ein Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Kai, der in Würzburg den angeranzten Asia-Liefer-Service "Lommbock" betreibt, endet allerdings im totalen Chaos.Neben Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz sind in dem von Christian Zübert inszenierten Film u.a. Louis Hofmann, Antoine Monot Jr. Wotan Wilke Möhring und Alexandra Neldel zu sehen. In Deutschland startet "Lommbock" am 23. März in den Kinos.