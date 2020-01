Erste "GNTM"-Siegerin

Bei diesem Anblick ist Geheimniskrämerei zwecklos: Lena Gercke ist schwanger und zeigt bei Instagram stolz ihren Babybauch.

Der Bauch ist schon ansehnlich rund, und ihr Kommentar "1+1=3" mit den drei roten Herzen macht unmissverständlich deutlich: Model Lena Gercke ist schwanger. In ihrem Instagram-Account verkündete die 31-Jährige, dass sie und ihr Freund, der Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne, ihr erstes Kind erwarten. Seit April 2019 sind die beiden offiziell ein Paar. Fans und Freunde überschlagen sich mit Glückwünschen. Unter den Gratulanten: Moderator Kai Pflaume, Rapper Kool Savas, "The Voice of Germany"-Kollege Thore Schölermann – sowie Musikerin Bonnie Strange, die schrieb: "Deswegen sind die Boobies so groß – haha! Congrats mommy."

Schon vor einigen Wochen sorgte nämlich ein Post für wilde Spekulationen, der Lena Gercke im Pool mit knappem Bikini-Oberteil zeigte. Manch ein Fan vermutete ob üppiger Rundungen gemachte Brüste. Das dementierte die Gewinnerin der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" vehement. Unkommentiert ließ sie damals aber die Schwangerschaftsgerüchte. Jetzt ist klar, warum. Unklar wiederum ist, wann das Kind zur Welt kommt.

