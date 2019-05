Singles kochen für die große Liebe

Von Julian Weinberger

In einer neuen Blind-Date-Show des Bayerischen Fernsehens tragen die Kandidaten das Herz auf der Zunge – im wahrsten Sinne des Wortes.

Dass Dating und gutes Essen hervorragend miteinander harmonieren, hat nicht zuletzt die VOX-Sendung "First Dates – Ein Tisch für Zwei" gezeigt. Während sich die liebessuchenden Singles dort unter Aufsicht von Sternekoch Roland Trettl kulinarisch verwöhnen lassen, müssen die Kandidaten im neuen Dating-Format des Bayrischen Rundfunks selbst hinter den Ofen. In der passend betitelten Sendung "Liebe geht durch den Magen" versuchen in jeder Sendung drei Kandidaten mit Kochschürze bewaffnet den Geschmack eines Singles zu treffen.

Während sie die schmackhaften Leckereien – ob simples Nudelgericht, zünftiger Schweinebraten oder verführerische Schokoladentorte – zubereiten, stellen sich die Kandidaten den Fragen von Moderatorin Claudia Pupeter. Erst wenn die Kombination aus gutem Essen und persönlichen Antworten den Single überzeugt, bekommt er den Kandidaten zu Gesicht. Danach besteht die Möglichkeit, sich in die bequeme Rendezvous-Ecke zurückzuziehen und einander genauer kennenzulernen. Sechs Folgen der neuen Show sind zunächst geplant.

Quelle: teleschau – der Mediendienst