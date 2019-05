ARD-Doku

Von Markus Schu

Sechs Tage vor den Europawahlen widmet sich die ARD mit einer Dokumentation und einem anschließenden Talk der Gegenwart und Zukunft der Europäischen Union. Was funktioniert in finanzieller Hinsicht und was gehört verbessert?

Vor 25 Jahren wurde die EU gegründet – ist das Experiment mittlerweile gescheitert? Schließlich konnte das entscheidende Ziel der Staatengemeinschaft bislang nicht realisiert werden: Eine Angleichung der Lebensbedingungen in den Mitgliedsstaaten fand bis dato nicht statt. Fakt ist aber auch, dass die Lebenszufriedenheit der EU-Bürger selten so hoch war wie heute. Im Zuge des ARD-Themenabends "Europa wählt", sechs Tage vor den Europawahlen am Sonntag, 26. Mai, setzt sich die ARD-Dokumentation "Kassensturz Europa – ungleich erfolgreich" damit auseinander, "was die Wirtschaft über den Zusammenhalt Europas verrät".

Die beiden Filmemacher Michael Houben und Tom Kühne fragen nach, weswegen das Wohlstandsgefälle in der Europäischen Union trotz permanenter Ausgaben in Milliardenhöhe nach wie vor existiert. Zudem wollen sie wissen, ob das Ursprungsziel des Staatenverbundes überhaupt noch zeitgemäß ist: Könnten die 28 Mitglieder nicht eher von der EU profitieren, wenn man mehr Unterschiede zulässt? Schließlich bedeutet Unterschiedlichkeit nicht zwangsläufig Ungleichheit ...

Die Dokumentation ist hervorragend recherchiert und wartet neben Experten-Interviews auch mit Porträts von Menschen auf, die in der EU zu Hause sind. So kann die derzeitige Lebenswirklichkeit in Staaten wie Bulgarien, Spanien, Polen oder Irland gut abgebildet werden. Auch zahlreiche Klischees werden auf den Prüfstand gestellt: Ist Deutschland tatsächlich "Zahlmeister in der EU"? Sind viele Subventionen verschwendetes Geld? Und ist der Euro tatsächlich "mehr Krisenherd als Wohlstandsgarant"?

Direkt im Anschluss an den 45-minütigen Film folgt der eineinhalbstündige Talk "Gipfeltreffen Europa – Die Parteichefs im Gespräch". Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Andrea Nahles (SPD), Christian Lindner (FDP), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bernd Riexinger (Die Linke), Markus Söder (CSU) und Jörg Meuthen (AfD) debattieren unter anderem darüber, wie man zukünftig EU-intern den Klimawandel bekämpfen oder soziale Gerechtigkeit gewährleisten kann. Die Moderation wird von der ARD-Hauptstadtstudio-Leiterin Tina Hassel und BR-Chefredakteur Christian Nitsche übernommen.

