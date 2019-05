"Faszination Wasser"

Von Andreas Schoettl

Zwei Atome Wasserstoff und ein Sauerstoffatom verbinden sich zu H2O. Auch der zweite Teil einer "Terra X"-Dokumentation widmet sich sehr ausführlich der "Faszination Wasser".

Rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt es auf unserem Planeten. "In Würfeln übereinander gestapelt, würde es bis an die Grenze unseres Sonnensystems reichen." Das hat der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz bereits in der ersten Folge der zweiteiligen "Terra X"-Reihe vorgerechnet.Jetzt widmet sich der Moderator der Herkunft des Wassers. Im Film von Jens Hahne, Larissa Richter und Claudia Ruby geht er unter anderem der Frage nach, ob die Quelle allen Lebens einst aus dem All auf die Erde kam.

Um dies herauszufinden, fliegt Kunz aber nicht in unglaubliche Höhen. Er macht genau das Gegenteil! Und steigt in einer Goldmine Südafrikas sehr weit hinab. In einer Tiefe von vier Kilometern gräbt er nach Gestein, in dem die überlebenswichtigen zwei Atome Wasserstoff und ein Sauerstoffatom sich verbunden haben.

Zudem demonstriert Kunz, dass kein Wesen ohne Wasser überleben kann. Dafür stellt sich der Moderator einem mutigen Wettkampf. In der Wüste im Südwesten der USA nimmt er es mit einem Saguaro-Kaktus auf. Wer hält es länger ohne das kostbare Nass aus – Mensch oder Pflanze?

Quelle: teleschau – der Mediendienst