Tatort-Gewinnspiel: Sonderbriefmarke und Lustiges Taschenbuch gewinnen

Walt Disneys "Lustiges Taschenbuch" gratuliert dem Tatort auf eine ganz besondere Weise zum 50. Jubiläum und auch die Deutsche Post ehrt die ARD-Fernsehreihe mit einer eigenen Sonderbriefmarke. Sie können beides gewinnen.

Donald Duck zeigt sich in dem Comic "Zurück am Tatort Entenhausen" so mutig wie noch nie. An der Seite des legendären Kommissars Schimauski muss er alles geben, um die bekanntesten Ermittler des Landes aus einer perfekt geplanten Falle zu befreien. Auf den Leser wartet eine filmreife, rasante Fahrt im Taxi nach Entenhausen.

Die Deutsche Post hat anlässlich des 50. Jubiläums zudem eine Tatort-Sonderbriefmarke herausgebracht. Sie zeigt das bekannte Bild des auf eine Person gerichteten Fadenkreuzes aus dem Vorspann. Daneben ist das bunte Testbild der ARD abgebildet, das bis in die neunziger Jahre den Sendeschluss anzeigte und das Erkennungszeichen aller Briefmarken der Serie "Deutsche Fernsehlegenden" darstellt. Die Briefmarke hat den Wert 80 Cent, mit dem z.B. ein Standardbrief frankiert werden kann.

prisma verlost je zehn "Lustige Taschenbücher" und Tatort-Sonderbriefmarken. Sie sind an einem oder beiden Produkten interessiert? Dann versuchen Sie doch einfach Ihr Glück. Wählen Sie unten das Produkt oder die Produkte Ihrer Wahl aus (Mehrfachnennungen möglich!), füllen Sie anschließend das Formular aus und klicken Sie auf "Absenden"*. Einsendeschluss ist der 26. November 2020. Viel Glück!

