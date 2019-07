| Gerüchteküche brodelt

Zwei kostümierte Sängerinnen wurden bereits enttarnt, doch das Rätselraten geht weiter: Wer verbirgt sich unter den weiteren Kostümen bei "The Masked Singer"?

Bislang traf es in der ProSieben-Show den Octupuss und den Schmetterling. Während Ex-"No Angels"-Star Lucy Diakovska von zahlreichen TV-Zuschauern wegen ihrer Stimme in der ersten Folge schnell erkannt worden war, war die Überraschung in Folge zwei umso größer: Susan Sideropoulos verbarg sich hinter der Schmetterlings-Maske. Die Schauspielerin, die durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" berühmt geworden war, hatte niemand auf dem Schirm gehabt.

Am Donnerstag (11. Juli 2019) geht es weiter. Noch acht "maskierte Sänger" sind übrig. Über ihre Identität wird fleißig gerätselt. Auf der offiziellen Internetseite der Show können Zuschauer in einem Online-Ratespiel ihren Tipp abgeben. Während der Sendung ist dies Aufgabe der Jury um Ruth Moschner, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandez und einem jeweiligen Gast-Juror. Auch in den Medien wird natürlich fleißig spekuliert. Der Sänger, der für seinen Auftritt die wenigsten Anrufe bekommen hat, muss am Ende der Sendung seine Maske vom Kopf reißen.

Die aktuelle Gerüchteküche zu den Kandidaten von "The Masked Singer":

Der Astronaut: Max Mutzke (Online-Ratespiel), Nelson Müller (Max Giesinger), Haddaway (Elton)

Das Eichhörnchen: Evil Jared Hasselhoff (Online-Ratespiel), Dirk Nowitzki (Elton), David Hasselhoff (Ruth Moschner), Wladimir Klitschko ("Dresdner Neue Nachrichten")

Der Engel: Campino oder Till Lindemann (Online-Ratespiel), Bülent Ceylan (Max Giesinger), Armin Rohde (Ruth Moschner)

Der Grashüpfer: Gil Ofarim (Online-Ratespiel), Jan Josef Liefers (Collien Ulmen-Fernandes), Wayne Carpendale (Ruth Moschner)

Der Kakadu: Jürgen von der Lippe (Online-Ratespiel), Friedrich Liechtenstein (Collien Ulmen-Fernandes), Hugo Egon Balder (Ruth Moschner), Hape Kerkeling als Horst Schlemmer (Max Giesinger)

Der Kudu: Daniel Aminati (Online-Ratespiel), Hans Sarpei (Ruth Moschner), Detlef Soost (Collien Ulmen-Fernandes), Ingo Zamperoni (Max Giesinger)

Das Monster: Maite Kelly (Online-Ratespiel), Ilka Bessin (Ruth Moschner), Bahar Kizil (Collien Ulmen-Fernandes), Mirja Bös (Max Giesinger)

Der Panther: Martina Hill (Online-Ratespiel), Sophia Thomalla ("Bild"), Stefanie Hertel (Ruth Moschner), Ana Carrasco (Elton)

Auch wenn in den sozialen Medien Kritik wegen der angeblichen C-Prominenz der ersten demaskierten Teilnehmer zuletzt Kritik laut wurde, sind die Einschaltquoten für ProSieben bislang ein voller Erfolg. 2,55 Millionen Zuschauer schalteten bei der zweiten Folge ein – rund 400.000 mehr als in der Woche zuvor. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuseher wuchs der Marktanteil von ProSieben auf starke 24,6 Prozent.

"The Masked Singer" läuft immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und als Livestream auf dem neuen Streaming-Portal Joyn. Wiederholungen sind freitags, 20.15 Uhr, bei sixx zu sehen.

Quelle: areh