Konkurrenz für Apple und Amazon

Facebook will den Fernsehmarkt erobern und hat dafür nun offenbar konkrete Pläne. Der Social-Media-Riese plant eine TV-Box und Kooperationen mit Netflix und Disney. Müssen sich Apple und Amazon nun Sorgen machen?

Nun macht wohl auch Facebook ernst: Wie "The Information" berichtet, hegt der Social-Media-Riese mittlerweile konkrete Fernseh-Pläne. Mit einer eigenen TV-Box will das Unternehmen in Konkurrenz zu bereits etablierten Diensten wie Apple TV und Amazon Fire TV treten – um den Mitbewerbern Paroli bieten zu können, plant Facebook Kooperationen mit Netflix und Disney.

Das Fernsehprojekt firmiert derzeit unter dem Namen "Catalina" – offensichtlich eine Kampfansage in Richtung Apple, hört doch das neue macOS-Betriebssystem des Technik-Giganten auf denselben Namen. Für Facebooks TV-Box soll die gleiche Hardware zum Einsatz kommen wie bereits beim hauseigenen Smartspeaker namens Portal. Daher verwundert es kaum, dass die Box neben den Streamingangeboten auch – analog zu Portal – einen Fokus auf den Bereich der Videotelefonie legt.

Ob Facebook-Chef Mark Zuckerberg mit dem neuen Projekt den Web-TV-Markt tatsächlich aufzumischen vermag, zeigt sich bereits in Kürze: Schon im Herbst soll die Box im Handel sein.

