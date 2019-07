TV und Livestream

Von teleschau

Kein Ticket? Kein Problem! Etliche Konzerte des Wacken Open Airs 2019 kann man auch gemütlich von zu Hause aus miterleben – online per Livestream oder im Free-TV.

85.000 Metal-Fans werden von Mittwoch, 31. Juli, bis Samstag, 3. August, auf dem legendären Wacken Open Air in Schleswig Holstein erwartet. Wer jedoch kein Ticket zum weltweit größten Festival seiner Art ergattern konnte, muss nicht gleich total am Boden zerstört sein: Etliche Auftritte der teilnehmenden Bands kann man online oder im TV live und kostenlos miterleben – Headbanging fürs Wohnzimmer!

So bietet die Telekom über ihre Website MagentaMusik 360 einen Gratis-Livestream an – zu sehen ab Donnerstag, 14.30 Uhr. Auch via App oder über MagentaTV kommen die Zuschauer in den Genuß der Metal-Veranstaltung, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert und einmal mehr restlos ausverkauft ist. Einige namhafte Konzerte der zwei Hauptbühnen sollen zum Streaming bereitstehen. Zu den bislang bestätigten 13 Bands zählen laut Telekom beispielsweise Sabaton, Hammerfall und Subway to Sally. Auch in der MagentaTV Megathek sollen einige Konzerte im Nachhinein als Video on Demand angeboten werden.

Doch auch im Free-TV kommen Musikfans auf ihre Kosten: So hat 3sat angekündigt, am Samstag, 3. August, ab 20.15 Uhr, die Konzerte von Sabaton, Bullet for my Valentine, Hammerfall und Parkway Drive live zu übertragen. Zudem werden auch auf "Wacken TV", dem offiziellen YouTube-Kanal des Festivals, hinterher Mitschnitte der Auftritte oder gar komplette Konzerte zur Verfügung stehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst