| ProSieben-Show

Wochenlang rätselten die Zuschauer über die Identität der kostümierten Promis bei "The Masked Singer". Jetzt fallen alle Masken. Fünf Sänger sind im Finale noch dabei.

In den ersten fünf Sendungen wurde jeweils ein kostümierter Sänger enttarnt. Im Finale, das ProSieben am Donnerstag, 1. August, ab 20.15 Uhr live zeigt, werden nach und nach auch die Identitäten der anderen fünf Kandidaten enthüllt. Auch beim neuen, derzeit noch komplett kostenlosen Streamingdienst Joyn ist das Finale per Livestream zu sehen.

Welche Kandidaten sind im Finale dabei?

Fünf Sänger haben das Publikum im Verlauf der Premierenstaffel am meisten überzeugt und haben es dank der Anrufer ins Finale geschafft. Darunter sind nach den Stimmen zu urteilen vier Männer und nur eine Frau. Es ist davon auszugehen, dass sich der ein oder andere professionelle Sänger unter die Finalisten gemischt hat. Oder täuschte der Eindruck? Diese fünf maskierten Säger geben im Finale nochmal alles:

Der Engel

Der Grashüpfer

Der Kudu

Der Astronaut

Das Monster

Wie ist der Ablauf im Finale?

Alle fünf Kandidaten singen einen Song. Danach wird der erste Sänger rausgewählt und muss seine Identität preisgeben. Die vier verbliebenen Sänger treten mit vier neuen Songs in Duellen gegeneinander an. Der jeweilige Verlierer wird sofort demaskiert, auf die zwei Sieger wartet das finale Gesangsduell. Der Gewinner darf seine Maske als letztes vom Kopf reißen.

Gerüchteküche: Wer steckt in den Kostümen?

Die Zuschauer raten im Netz, die Jury im Studio. Hier sind die Ideen und Gerüchte aus den vergangenen Wochen:

Der Astronaut: Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Smudo (Max Giesinger)

Der Engel: Bülent Ceylan, Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel), Katy Karrenbauer (Max Giesinger), Tom Beck (Ruth Moschner), Sänger von Lordi (Samu Haber), Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger)

Der Grashüpfer: Gil Ofarim, Jan-Josef Liefers (Online-Ratespiel), Bruce Springsteen (Samu Haber), Noah Becker (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Mirco Nontschew (Ruth Moschner)

Der Kudu: Daniel Aminati (Online-Ratespiel), Joey Kelly (Max Giesinger), Coach Esume, Thorsten Legat (Ruth Moschner), Jay Khan (Collien Ulmen-Fernandez)

Das Monster: Evelyn Burdecki, Susi Kentikian (Online-Ratespiel), Lindsey Lohan (Ruth Moschner), Daniela Katzenberger (Max Giesinger), Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)

Welche Sänger wurden schon enttarnt?

Fünf Sänger mussten schon in den ersten fünf Folgen ihre Maske vom Gesicht reißen. Als Allererste traf es Lucy Diakovska, die im Oktopus-Kostüm gesteckt hatte.

Der Oktopus: Lucy Diakovska (früher No Angels)

Der Schmetterling: Susan Sideropoulos (Schauspielerin, "GZSZ")

Der Kakadu: Heinz Hoening (Schauspieler)

Das Eichhörnchen (Marcus Schenkenberg, Model)

Der Panther (Stefanie Hertel, Schlager- und Volksmusik-Star)

Gibt es eine 2. Staffel?

Ja! ProSieben landete mit "The Masked Singer" einen echten Sommer-Hit. Die Einschaltquoten sind für den Sender mehr als zufriedenstellend. Schon jetzt steht deshalb fest, dass das Format 2020 eine Fortsetzung bekommt.