| Musikshow bei ProSieben

Von Antje Rehse

Ein Nashorn in Ballettschuhen? Ein singendes Skelett? Ein Erdmännchen im Sommerkleid? Sowas gibt es wohl nur bei "The Masked Singer". Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel.

Mit einer Schlagzeile kündigte ProSieben Ende September die ersten drei Kostüme an: "Tonnenschwerer Paarhufer bringt Ufo auf Blumenwiese zum Absturz." Gemeint sind das Nilpferd, das Alien und die Biene, die ab Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20.15 Uhr live auf der "The Masked Singer"-Bühne performen. Für Rateteam und Zuschauer heißt es dann wieder, fleißig zu rätseln, wer sich unter den ausgefallenen Kostümen verbirgt. Moderator Matthias Opdenhövel ist ganz begeistert. "Ich bin schon wieder blitzverliebt. Ein Ballett-Nilpferd im Tütü, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen?"

Mittlerweile wurden alle Kostüme präsentiert: Skelett und Frosch sind ebenso dabei wie Erdmännchen, Alpaka, Hummer, Katze und Anubis. Damit ist nun auch klar: Es wird eine sehr tierische dritte Staffel.

Das aufwendigste Kostüm ist allerdings keines der Tiere. Alle 300 Knochen für das Skelett wurden händisch angefertigt, bemalt, beglitzert und jeweils mit ca. 20 - 40 Swarovski-Steinen besetzt. Die kleinen Tierschädel kommen aus dem 3D-Drucker. 800 Arbeitsstunden waren nötig, um das Kostüm zu fertigen. Während das aufwendigste Kostüm dieser Staffel 25 Kilogramm wiegt, müssen die Sänger im Alpaka- und im Frosch-Kostüm jeweils nur fünf Kilogramm mit sich herumschleppen.

Die Kostüme im Überblick

Das Nilpferd

Das Erdmännchen

Der Frosch

Der Anubis

Die Biene

Die Katze

Das Alpaka

Der Hummer

Das Skelett

Das Alien

Bilder von allen zehn Kostümen finden Sie hier.

Wer steckt in den Kostümen?

Diese Frage bewegt schon vor dem Start der neuen Staffel die Fans. In der ProSieben-App können sie schon vor der Show Vorschläge einreichen, über die die anderen dann abstimmen. So liegt beim Erdmännchen derzeit Enie van de Meiklokjes ganz vorne, beim Hummer Horst Lichter und beim süßen Nilpferd Ilka Bessin. Natürlich sind diese Tipps noch bevor der ersten Folge relativ wertlos. Interessant wird es, wenn die "maskierten Sänger" zum ersten Mal auftretren sind und der ein oder andere Zuschauer die Promis vielleicht schon an der Stimme erkannt hat.

Wer ist raus und wurde enttarnt?

Am Ende jeder Folge muss ein Sänger die Show verlassen und seine Maske fallen lassen. Die Zuschauer dürfen darüber abstimmen, welche Auftritte ihnen besonders gut gefallen haben. Der "Masked Singer" mit den wenigsten Stimmen muss gehen und seine wahre Indentität lüften. Wir halten Sie an dieser Stelle immer aktuell auf dem Laufenden.

Wer sitzt in der Jury von "The Masked Singer"?

Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast wollen zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Beide haben schon "The Masked Singer"-Erfahrung gesammelt: Bülent Ceyland stand in der ersten Staffel als ziemlich rockiger Engel auf der Bühne, Sonja Zietlow war in Staffel zwei der verpeilte Hase. Ruth Moschner und Rea Garvey sind für diese Staffel zwar raus, sollen im kommenden Jahr aber als Rate-Juroren zurückkommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen?

Wann sind die Sendetermine von "The Masked Singer"?

Auch die dritte Staffel läuft immer dienstags um 20.15 Uhr – mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Das große Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020, auf ProSieben.

Wer sind die bisherigen Gewinner?

In der ersten Staffel sang sich Max Mutzke als Astronaut in die Herzen der Fans. In Staffel zwei war Tom Beck als Faultier der große Sieger. Viele Zuschauer hatten allerdings geglaubt, dass sich Stefan Raab in dem Kostüm verbarg.