Im Oktober geht's los

"The Voice of Germany": Starttermin der 7. Staffel steht fest

Bereits zum siebten Mal suchen fünf Coaches in der Casting-Show "The Voice of Germany" die beste Stimme Deutschlands. Jetzt steht auch fest, wann die neuen Folgen mit Mark Forster und seinen Jury-Kollegen auf Sendung geht.

Ab dem 19. Oktober 2017 bewerten Yvonne Catterfeld, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sowie Samu Haber und Mark Forster die neuen Kandidaten und Kandidatinnen. Wie gewohnt sind die einzelnen Ausgaben donnerstags bei ProSieben und sonntags bei SAT.1 jeweils um 20.15 Uhr zu sehen. "The Voice of Germany" beginnt zudem wie gehabt mit den sogenannten Blind-Auditions, während derer die Juroren zwar die Kandidaten hören, aber nicht sehen können.

Mark und Samu zeigen sich angriffslustig

Für Pop-Star Mark Forster ist es derweil der erste Auftritt bei "The Voice of Germany", wobei er allerdings bei "The Voice Kids" schon Jury-Erfahrung sammeln konnte. "Meine Ausbildung an der 'The Voice Kids'-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock", freut sich der 33-Jährige.

Doch auch Samu Haber gibt sich angriffslustig: "Meine Buzzer-Hand ist bereit. Ich freue mich, wie ein Kind auf Weihnachten. Drei Staffeln lang habe ich Erfahrungen sammeln können. In diesem Jahr muss ich die Siegestrophäe nach Helsinki holen." Moderiert wird die Musikshow von Lena Gercke und Thore Schölermann.

Quelle: teleschau – der Mediendienst