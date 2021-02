Tom Moore: Britischer Corona-Held mit 100 Jahren gestorben

"Captain Tom" – so nannten ihn seine Fans weltweit. Jetzt ist Tom Moore im Alter von 100 Jahren gestorben. 2020 war er noch von der Queen zum Ritter geschlagen worden. Sie dankte ihm auf diese Weise für sein außergewöhnliches Engagement.

Verdient hatte er sich die Ehrung mit seinem besonderen Spendenlauf – mit dem Rollator in einem Garten. Ursprünglich hatte der Brite geplant, bis zu seinem 100. Geburtstag im April 2020 hundertmal durch seinen Garten zu gehen und dabei Geld einzusammeln für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie. Seien Aktion fand in den sozialen Medien so viel Zuspruch, dass statt der ursprünglich erhofften 1.000 Pfund rund 33 Millionen Pfund zusammenkamen.

Jetzt starb Tom Moore an den Folgen einer Corona-Erkrankung, wie seine Töchter Hannah und Lucy am Dienstag in einem Statement mitteilten. Aufgrund von Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, war Tom Moore nicht gegen das Virus geimpft worden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH