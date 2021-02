FC Bayern München bekommt Doku bei Amazon Prime Video

Doku bei DAZN

"The End of the Storm": Wie Klopp Liverpool zum Titel führte

Lange mussten die Fans des FC Liverpool auf den Titel in der Premier League. Mit Jürgen Klopp führte sie ausgerechnet ein deutscher Coach und Manager zum lang ersehnten Meistertitel. Die Doku "The End of the Storm" hat die "Reds" während der Saison begleitet. Ab 3. Februar ist sie beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen.

