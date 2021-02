Eva Benetatou und Freund Chris Stenz erwarten Nachwuchs

Eva Benetatou und Chris Stenz haben derzeit allen Grund zur Freude, denn sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das verkündeten die beiden Teilnehmer der letztjährigen Ausgabe der RTL-Realityshow "Sommerhaus der Stars" am Sonntag via Instagram.

"Jaaaaa wir bekommen ein Baby!!", schrieb die 28-Jährige zu einem Video auf dem Sozialen Netzwerk. Darin singt Benetatou ein selbstgeschriebenes Lied mit dem Titel "Ein Teil von mir – bis in die Ewigkeit", welches sie dem Ungeborenen widmet.

"In den letzten Wochen haben wir die Zeit bewusst für uns genutzt, um dieses Geschenk zu begreifen", schreibt Benetatou weiter. Auch wenn sie keine Sängerin sei, kämen diese Zeilen, in denen sie ihre "Empfindungen udn Gedanken" verarbeite, "von Herzen und aus dem Bauch heraus". Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hofft: " Vielleicht bekommt ihr dadurch einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt meiner letzten Wochen." Wann das Kind das Licht der Welt erblicken wird und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verriet das Paar nicht.

Im Jahr 2019 nahm Eva Benetatou an der RTL-Datingshow "Der Bachelor" teil. Damals warb die gebürtige Griechin um die Gunst von Andrej Mangold. Im Finale entschied sich der inzwischen 34-Jährige jedoch für ihre Mitbewerberin Jennifer Lange. Benetatou kam im Sommer 2019 mit Chris Stenz zusammen. Im Februar 2020 verlobte sich das Paar.

Bei der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" trafen Benetatou, Stenz, Mangold und Lange erneut aufeinander. Die Show, die im September 2020 ausgestrahlt wurde, war überschattet von nicht enden wollenden Sticheleien und Mobbingattacken zwischen Benetatou, Mangold und Lange. Unter dem Eindruck der negativen Berichterstattung hatten sich Mangold und Lange nach dem Ende der Show getrennt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH