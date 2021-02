The End of the Storm bei DAZN: Doku über Jürgen Klopp und Liverpool

Lange mussten die Fans des FC Liverpool auf den Titel in der Premier League. Mit Jürgen Klopp führte sie ausgerechnet ein deutscher Coach und Manager zum lang ersehnten Meistertitel. Die Doku "The End of the Storm" hat die "Reds" während der Saison begleitet. Ab 3. Februar ist sie beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen.

Für rund anderthalb Stunden werden Fußballfans von den Machern – James Erskine zeichnet für die Regie verantwortlich – hinter die Kulissen des 19-fachen englischen Meisters entführt. Und das in einem Jahr, in der Fußball auch in England zwischenzeitlich zum Stillstand kam und niemand wusste, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann.

"Wenn man auf Sport-Dokus steht, sollte man ihn schauen. Liverpool ist ein geiler Verein, man muss kein Fan sein, um das zu erkennen. Die Geschichte des Klubs ist außergewöhnlich. Wenn ein solcher Klub 30 Jahre auf eine Meisterschaft warten muss und es dann endlich schafft, ist eine Dokumentation darüber definitiv sehenswert", sagt Jürgen Klopp über den Film.

Neben Klopp kommen unter anderem die Spieler Jordan Henderson, Alisson, Roberto Firmino, Sadio Mane und viele weitere wichtige Protagonisten des Titelgewinns zu Wort.

Der Titel der Doku bezieht sich auf die Stadionhymne des FC Liverpool. In "You'll Never Walk Alone" von Gerry & The Pacemakers heißt es u.a.: "At the end of a storm there's a golden sky" – am Ende des Sturms wartet ein goldener Himmel.

Neben "The End of the Storm" hat DAZN weitere Sportdokus im Angebot, z.B. "Being Mario Götze – Eine deutsche Fuballgeschichte", mehrere Teile der Reihe "The Making of" mit den Superstars Cristiano Ronaldo, Neymar und Jose Mourinho, "BVB 09 – Stories Who We Are", "Jona 99 – Mehr Sein als Schein" (über Jonathan Tah), "Club Ibiza" (über den spanischen Fußball-Verein) oder "Pathbreaking: Hard times, tough girls" (über die deutschen Tennis-Damen).

Quelle: areh