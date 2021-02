Der Bachelor 2021: Der erste Kuss, das erste Drama

Aller guten Dinge sind drei? In der dritten Folge der aktuellen "Bachelor"-Staffel kommt es zum ersten Kuss. Unter den Kandidatinnen löst das ein Eifersuchtsdrama aus.

Vorsicht Spoiler: Lesen Sie hier, wer die Kandidatin ist, die Niko beim Einzeldate auf Rügen küsst und wen diese Nachricht besonders hart trifft. Wenn Sie sich komplett überraschen lassen möchten, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen. RTL zeigt die neue Folge am Mittwoch (3. Februar) ab 20.15 Uhr. Im Premiumbereich von TVNOW ist sie bereits zu sehen.

Für "Bachelor" Niko Griesert und eine der Kandidatinnen geht es von Berlin nach Rügen. Dort steht ein romantisches Einzeldate auf dem Programm. Cessna-Flug über die Insel, ein Ausflug im Oldtimer und ein Bad im Infinitypool inklusive. Mit wem möchte Niko den Tag verbringen?

Der "Bachelor" entscheidet sich für Denise. Die Blondine hat er erst in der zweiten Folge persönlich kennengelernt. Zuvor musste Denise in Quarantäne ausharren, weil sie wie vier weitere Kandidatinnen Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person aus dem Produktionsteam gehabt hatte.

Der Tag endet für die beiden im Infinitypool. Danach kuscheln sie gemütlich auf einer Korbliege, während RTL vor dem Fenster ein romantisches Feuerwerk abfackelt. Als Niko Denise dann noch eine Bernsteinkette schenkt – "das Gold der Meere" als Erinnerung an den schönen gemeinsamen Tag – ergreift Denise die Initiative und küsst Niko.

Wie man sich vorstellen kann, löst das bei den anderen Kandidatinnen keine Begeisterungsstürme aus. Vor allem Mimi ist eifersüchtig. Schließlich hatte sie das erste Einzeldate der Staffel mit Niko verbracht und danach von ihm die erste "Vorab-Rose" bekommen. Bei einem Gruppendate, einer Pyjama-Party, muss Niko die enttäuschte Mimi trösten. Er erklärt ihr, dass bei ihm gerade Gefühlschaos herrsche. Ob er Mimi damit beruhigen kann?

In der Nacht der Rosen lernt Niko dann auch noch Debora, Kim-Denise und Jacqueline B. kennen. Die drei waren bis jetzt in Corona-Quarantäne. Dann muss sich der "Bachelor" entscheiden: Wer bekommt eine Rose und für wen ist die Show vorbei? Zu sehen ist die Entscheidung am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei RTL.

Infos zu den Kandidatinnen, wer rausgeflogen und wer weiter ist, lesen Sie immer aktuell hier.