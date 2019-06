| Dortmund gegen Köln

West-Duell im Finale der U17-Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt am Sonntag, 16. Juni 2019, den 1. FC Köln. Das Spiel wird live im Fernsehen übertragen.

Sport1 berichtet ab 12.55 Uhr live von dem Spiel, das in Dortmund stattfindet. Anpfiff im Stadion Rote Erde ist um 13 Uhr. Die Junioren des BVB gehen als Favorit in die Begegnung, auch dank "Wunderkind" Youssoufa Moukoko. Der erst 14-Jährige erzielte in der regulären Saison der B-Junioren-Bundesliga West sage und schreibe 46 Tore. Rekord!

In der Liga ließ Dortmund den "Effzeh" relativ deutlich hinter sich, nun kommt es nach den Meisterschafts-Playoffs erneut zum Duell. Borussia Dortmund setzte sich im Halbfinale gegen die U17 des VfL Wolfsburg durch, der 1. FC Köln schaltete den Nachwuchs des FC Bayern München aus.

Borussia Dortmund hatte sich vor wenigen Wochen im Finale gegen den VfB Stuttgart bereits den Titel bei der U19, also den A-Junioren, gesichert. Auch dieses Spiel hatte Sport1 live übertragen.

