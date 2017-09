Am 8. September auf Sky

Stefanie Heinzmann singt bei "Xaviers Wunschkonzert"

Mit der Unterstützung von Stefanie Heinzmann, Pohlmann, Joachim Witt und Iggy von Lions Head erfüllt Xavier Naidoo in der vierten Ausgabe seines "Wunschkonzerts" wieder allerhand Musikwünsche. Sky strahlt die Show am 8. September 2017 bereits zum vierten Mal aus.

Die Zuschauer können sich aus einer Liste mit 25 Musiktiteln einen Song heraussuchen und sich diesen in der Show per Telefon wünschen. Zur Auswahl stehen diesmal unter anderem "All Of Me" von John Legend, "Summertime Sadness" von Lana Del Rey oder "Can't Buy Me Love" von den Beatles, aber auch Lieder der Gäste wie "My Man Is A Mean Man" von Stefanie Heinzmann sowie "Wenn jetzt Sommer wär" von Pohlmann stehen zur Wahl.

Am Ende der Live-Show wählt das Publikum schließlich vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen zuvor per Telefon gewünscht hat, hat daraufhin die Chance, ein privates Konzert mit einem der in der Show anwesenden Künstler zu gewinnen. Direkt im Anschluss an die Sendung (23.05 Uhr) ist das Wohnzimmerkonzert von Seven beim Gewinner der dritten Show zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst