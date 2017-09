Hollywoods Traumfabrik Mitte der 30-er ist Schauplatz der Amazon-Serie "The Last Tycoon". Anders als im Film von 1976 spielen in der Serienerzählung von 2017 auch Geschäfte mit den neuen nationalsozialistischen Machthabern in Deutschland eine Rolle. Deutschland war damals bereits ein wichtiger Absatzmarkt Hollywoods (Szene mit Lily Collins).

Fotoquelle: 2017 Amazon.com Inc., or its affiliates