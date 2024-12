Neue Hinweise: Kehrt Johnny Depp in "Fluch der Karibik" 6 zurück?

Die Film-Reihe "Fluch der Karibik" erlebte in den 2000er und zu Beginn der 2010er einen Höhenflug, dann sank der filmische Stern immer mehr. Doch die Saga um Captain Jack Sparrow ist noch nicht in der Versenkung verschwunden. Teil sechs ist in Planung. In welcher Form ist allerdings noch unklar. Dass Johnny Depp als Hauptfigur zurückkehrt, schien lange ausgeschlossen - bis jetzt.