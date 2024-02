"Baywatch"-Star Nicole Eggert bereut und warnt: "Lasst eure Körper in Ruhe"

Sie glaubte, ihre Traumrolle gefunden zu haben: Als Teenager sprach Nicole Eggert für die spätere Erfolgsserie "Baywatch" vor. Doch der Job hatte weitaus weniger positive Wirkung auf ihr Selbstbild als angenommen, wie Eggert nun im Interview mit dem US-Magazin "People" verrät. Sie habe anfangs gar nicht gewusst, dass sie eine Rettungsschwimmerin spielen würde. Stattdessen sei sie davon ausgegangen, für eine Spin-Off-Serie über Kinder an einer High School in Malibu vorzusprechen.

Besonders das Kostüm störte die gebürtige Kalifornierin: "Oh, mein Gott, wir werden den ganzen Tag in einem Badeanzug drehen, jeden Tag", erinnert sie sich an ihren ersten Drehtag 1992 zurück: "Die einteiligen Badeanzüge waren nicht gerade schmeichelhaft. Ich wollte sie überhaupt nicht tragen." Die anderen Mädchen hätten auf sie "super klein und fit" gewirkt. Insbesondere Pamela Anderson hätte sie für deren natürliche Schönheit bewundert: "Ich wusste immer, dass Pamela hübscher und natürlicher ist. Ich habe mich gewundert, warum sie immer so viel Make-up benutzt hat. Aber das war ihr Ding und der Look, den sie anstrebte", sagt Eggert.