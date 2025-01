Edith und Eric Stehfest: Therapie, Chaos und Dschungelcamp?

Offiziell ist noch nichts bestätigt. Dennoch kursieren Gerüchte, dass Edith Stehfest, Ehefrau von Ex-GZSZ-Star und Dschungelcamp Teilnehmer von 2024, Eric Stehfest nun ebenso Teil der Show von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025 sein wird. Somit zieht sie nur wenige Monate nach der Teilnahme ihres Mannes in den australischen Busch und wird sich so einigen Herausforderungen stellen müssen: Streitsuchende Mitcamper, Kakerlaken und spannende Lagerfeuergespräche. Ein neues Abenteuer erwartet die Musikerin, nur kurz nachdem ihr Privatleben für Schlagzeilen sorgte …

Zuletzt musste das Ehepaar eine schwere Zeit überstehen, u.a. aufgrund der Erkrankung des Ex-GZSZ Stars: Der ehemalige Let's Dance Teilnehmer leidet an paranoiden Wahnvorstellungen und ist aufgrund seines Gesundheitszustandes in psychiatrischer Behandlung. Eine turbulente und aufregende Zeit für das Paar und die beiden gemeinsamen Kinder. Dennoch steht das Wohl ihres Nachwuchses immer an erster Stelle und gemeinsam wollen sie für ihre Familie kämpfen. Doch was bedeutet das nun für ihre Ehe?

Aufatmen bei den Fans: Sie bleiben eine Einheit!

Viele fragten sich deshalb natürlich, ob die beiden wohl inzwischen getrennt sind und nur noch für die Kinder eine Familie sind und zusammenhalten. Doch Edith betonte erst kürzlich in der MDR Talkshow „Riverboat“: „Wir sind nicht getrennt“. Was für eine schöne Nachricht für die zahlreichen Fans der beiden. Und es gibt noch weitere positive News: Beide wollen den steinigen Weg als Einheit zusammen meistern und Anfang Dezember bezog das Paar wieder eine gemeinsame Wohnung mit den beiden Kindern. Am 17. November teilte Edith noch eine Instagram-Story, welche die Familie in einem glücklichen Moment zeigt. Eric hat sie und die Kinder mit einem Picknick in einer Gondel auf einem Berg überrascht. Dazu schreibt sie: „Dankeschön. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist etwas ganz Besonderes.“ Außerdem schreibt sie weiter, wie sehr sie es genossen hat, in der Gondel für einen Moment die ganze Welt um sich herum zu vergessen. Mögen noch viele weitere schöne Momente folgen.