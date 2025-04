Florian Silbereisen verrät seinen Oster-Wunsch: Wer kann ihn erfüllen?

Florian Silbereisen ist am Ostersonntag mit einer neuen Folge vom "Traumschiff" im ZDF zu sehen. Doch die Dreharbeiten für die kommenden Episoden der TV-Reihe sind noch nicht abgeschlossen. Der Schlagerstar wird am Osterwochenende nicht zu Hause sein können. Doch der 43-Jährige hat sich etwas Bestimmtes für die festlichen Tage vorgenommen.

Weit weg von den Liebsten

Seit Wochen ist Florian Silbereisen an Bord des "Traumschiffs" und steht für die Dreharbeiten vor der Kamera. Nur für einen kurzen Ausflug hat der Schlagerstar das Schiff verlassen. Dafür flog der 43-Jährige nach Berlin, um an der "Mountain Mania" von seinem Freund DJ Ötzi teilzunehmen. Ein Ergebnis der Dreharbeiten können sich die Zuschauer am Ostersonntag, dem 20. April, anschauen. Dann läuft eine neue Folge der ZDF-Kultreihe im TV. Doch Florian Silbereisen muss trotzdem noch etwas länger auf dem "Traumschiff" bleiben, denn alle Episoden sind noch nicht abgedreht. Das bedeutet, dass der Familienmensch zu Ostern nicht im Kreise seiner Liebsten sein kann. "In der Osterwoche bin ich in diesem Jahr weit weg, um zu drehen", sagte der 43-Jährige im Gespräch mit Bild der Frau. Für den Entertainer ist das nicht leicht, denn Traditionen und der christliche Glaube bedeuten dem Schlagerstar viel. Sein Bruder Franz hat sich sogar ganz der Religion gewidmet und lebt als frommer Christ. Im Interview verriet, der 43-Jährige, welchen Wunsch er zu Ostern hat.