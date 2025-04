Helene Fischer verkündet Neuigkeit: Fans reagieren sofort auf die Überraschung

Helene Fischers neueste Botschaft auf Instagram

Zuletzt meldete sich Helene Fischer im März auf Instagram. Am Internationalen Weltfrauentag sprach die Schlagerqueen ihren weiblichen Fans Mut zu. "Feiert euch – und all die Frauen, die euch inspirieren: Mamas, Schwestern, Großmütter, Freundinnen, Kolleginnen, Wegbegleiterinnen. Reminder an DICH: DU bist unvergleichlich. DEINE Geschichte ist einzigartig. DU bist genau richtig, wie du bist", lautete ihre Botschaft. Nun hat sich Helene Fischer erneut auf Instagram gemeldet. Die Schlagersängerin präsentiert ihre neue Single. Nachdem die 40-Jährige im Dezember ihr Duett "Schau mal herein" mit Florian Silbereisen veröffentlicht hatte, gibt es nun musikalischen Nachschub.