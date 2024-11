Jörg Kukies: Privat und Karriere - wir stellen den neuen Finanzminister vor

Bislang galt Jörg Kukies als einer der wichtigsten Berater von Scholz und war in der Funktion des Staatssekretärs im Kanzleramt tätig. Besonders die Wirtschaft liegt dem 56-Jährigem am Herzen. Jörg Kukies arbeitete lange Zeit als Wirtschaftswissenschaftler für die umstrittene Investmentbank Goldman Sachs. 2021 wechsele er ins Kanzleramt und übernahm Aufgaben aus den Bereichen Wirtschafts-, Finanz-, Klima- und Europapolitik sowie für die G7- und G20-Gipfel.

Das Privatleben von Jörg Kukies

Der neue Finanzminister wurde am 21. Februar 1968 in Mainz geboren. Für sein Studium zum Wirtschaftswissenschaftler erhielt er ein Stipendium. Zudem studierte Jörg Kukies an der Harvard Kennedy School in Massachusetts. In den 90er Jahren war das SPD-Mitglied Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Jusos als Vorgänger von Andrea Nahles. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und ist Marathonläufer. Fußball zählt zu den Hobbys von Jörg Kukies. Der Finanzminister ist Fan des 1. FSV Mainz 05.